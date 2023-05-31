Вышел трейлер боевика «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой в главных ролях

Студия XYZ выпустила официальный трейлер комедийного боевика «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой в главных ролях.
Фильм расскажет о ближайшем будущем, в котором мир погряз в войнах за нефть. По сюжету многочисленные конфликты оказывают разрушительное влияние на страны Ближнего Востока.
Чан и Сина играют экс-сотрудников спецназа, которым поручено вывести группу гражданских из опасной зоны по Шоссе смерти в Багдаде. События фильма разворачиваются вокруг спасательной операции и препятствий, которые ожидают героев на их пути.
Студия пока не сообщила дату выхода кинокартины. Известно, что режиссером проекта стал Скотт Во, работавший над фильмами «Двухсотлетний человек» и «Три икса».
Ранее Джеки Чан и Джон Сина приняли участия в озвучке персонажей фильма «Черепашки-ниндзя: Побег Мутантов». Студия Paramount Pictures 31 мая представила первый трейлер.