Виктор Голомолзин рассказал о работе и перспективах Октябрьской железной дороги

Появятся и совершенно новые туристические направления. Известно, что в июле запустят маршрут через Гатчину, который будет следовать в Воронеж по Ольденбургской дороге. При этом ОЖД совместно с международной платформой izi.TRAVEL разработала 17 бесплатных аудиогидов, чтобы эта дорога была еще и познавательной. Кроме того, на некоторых направлениях аудиогиды будут доступны на китайском и английском языках.