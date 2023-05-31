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Виктор Голомолзин рассказал о работе и перспективах Октябрьской железной дороги

ФАН-ТВ

В Петербурге прошла пресс-конференция начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что ОЖД по пассажиропотоку уже вышла на допандемийный уровень.

Во время летнего туристического сезона самым популярным, а значит, и самым загруженным станет южное направление страны. В связи с этим Октябрьская железная дорога добавит 27 пар поездов, чтобы мест хватило всем желающим. Также идет работа над развитием маршрутной сети.

Виктор Голомолзин рассказал о работе и перспективах Октябрьской железной дороги
«Уже назначены поезда из Архангельска в Москву, в Петрозаводск, в Псков и из Москвы в Выборг. И все три маршрута проходят через Санкт-Петербург», — подчеркнул Голомозин.

Начальник железной дороги добавил, что пригородные маршруты остаются одним из самых перегруженных направлений в летний период. Поэтому было принято решение ввести в эксплуатацию дополнительно 172 поезда. Всего в пригородных направлениях будут работать 362 пары поездов.

Появятся и совершенно новые туристические направления. Известно, что в июле запустят маршрут через Гатчину, который будет следовать в Воронеж по Ольденбургской дороге. При этом ОЖД совместно с международной платформой izi.TRAVEL разработала 17 бесплатных аудиогидов, чтобы эта дорога была еще и познавательной. Кроме того, на некоторых направлениях аудиогиды будут доступны на китайском и английском языках.

3 июня с Балтийского вокзала в Гатчину в рейс отправится первый электропоезд «Пушкинская ласточка». Запуск поезда приурочен к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина, которое будет отмечаться в 2024 году.
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