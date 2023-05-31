Виктор Голомолзин рассказал о работе и перспективах Октябрьской железной дороги

В Петербурге прошла пресс-конференция начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что ОЖД по пассажиропотоку уже вышла на допандемийный уровень.
Во время летнего туристического сезона самым популярным, а значит, и самым загруженным станет южное направление страны. В связи с этим Октябрьская железная дорога добавит 27 пар поездов, чтобы мест хватило всем желающим. Также идет работа над развитием маршрутной сети.
«Уже назначены поезда из Архангельска в Москву, в Петрозаводск, в Псков и из Москвы в Выборг. И все три маршрута проходят через Санкт-Петербург», — подчеркнул Голомозин.
Начальник железной дороги добавил, что пригородные маршруты остаются одним из самых перегруженных направлений в летний период. Поэтому было принято решение ввести в эксплуатацию дополнительно 172 поезда. Всего в пригородных направлениях будут работать 362 пары поездов.
Появятся и совершенно новые туристические направления. Известно, что в июле запустят маршрут через Гатчину, который будет следовать в Воронеж по Ольденбургской дороге. При этом ОЖД совместно с международной платформой izi.TRAVEL разработала 17 бесплатных аудиогидов, чтобы эта дорога была еще и познавательной. Кроме того, на некоторых направлениях аудиогиды будут доступны на китайском и английском языках.
3 июня с Балтийского вокзала в Гатчину в рейс отправится первый электропоезд «Пушкинская ласточка». Запуск поезда приурочен к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина, которое будет отмечаться в 2024 году.