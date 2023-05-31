Завершение строительства НПЗ в Кувейте перенесено на конец лета из-за технических неполадок

Срыв подачи электричества в прошлом месяце привел к прекращению работы на две недели и отсрочил возведение третьей секции завода.
Завершение строительства третьей секции нефтеперерабатывающего завода «Эз-Зор» в Кувейте перенесено на конец лета из-за технических сложностей. Об этом заявило издание Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора Kuwait Petroleum Corporation (KPC) Навафа Сауда ас-Сабаха.
По его словам, процесс был прекращен из-за сбоя в прошлом месяце, который также остановил работу уже функционирующих частей предприятия на две недели. Как сообщается, на объекте, который фактически состоит из трех меньших заводов, прервалась подача электричества. Поскольку в этот период переработка нефти была невозможна, KPC перенаправила скопившиеся объемы на экспорт.
Руководитель корпорации отнесся к переносу сроков довольно спокойно: по его словам, на ранних этапах эксплуатации столь крупного предприятия можно было ожидать различных накладок. Как заявил Ас-Сабах, две уже построенные секции «Эз-Зор» в настоящее время работают в штатном режиме.
Этот завод располагается в районе одноименного портового города в 90 км от столицы страны и рядом с кувейтско-саудовской границей. Строительство ведет дочерняя компания KPC — Kuwait Integrated Petroleum Industries Company.
Согласно плану, производительность предприятия составит 615 тысяч баррелей в сутки. Здесь изготавливают мазут, на котором работают местные электростанции, а также дизельное и авиационное топливо, керосин и нафта. Прибыль от продажи нефти и ее производных составляет почти половину ВВП и около 90% доходов государства от экспорта. Крупнейшими покупателями являются страны Азии, первое место среди которых занимает Китай.