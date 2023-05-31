Завершение строительства НПЗ в Кувейте перенесено на конец лета из-за технических неполадок

По его словам, процесс был прекращен из-за сбоя в прошлом месяце, который также остановил работу уже функционирующих частей предприятия на две недели. Как сообщается, на объекте, который фактически состоит из трех меньших заводов, прервалась подача электричества. Поскольку в этот период переработка нефти была невозможна, KPC перенаправила скопившиеся объемы на экспорт.