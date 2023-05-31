Макрон заявил, что Европа не должна зависеть в военных вопросах от США

Европа не может полагаться на поддержку НАТО и США и должна выстраивать собственный военный суверенитет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Глава государства добавил, что не предлагает заменить НАТО, но считает необходимым заложить собственную военно-производственную базу Евросоюза.
Как утверждает Макрон, сегодня Европа должна радоваться поддержке Украины со стороны администрации Соединенных Штатов, поскольку такая «благотворительная» деятельность может закончиться в любой момент.
«Но будет ли эта администрация всегда таковой? Мы не можем этого сказать», — заявил французский президент.
Макрон также оценил эффективность использования Россией информационного поля. По его мнению, Москва продвигает свои позиции лучше Запада.