Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Макрон заявил, что Европа не должна зависеть в военных вопросах от США

Политика
Макрон заявил, что Европа не должна зависеть в военных вопросах от США

Европа не может полагаться на поддержку НАТО и США и должна выстраивать собственный военный суверенитет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава государства добавил, что не предлагает заменить НАТО, но считает необходимым заложить собственную военно-производственную базу Евросоюза.

Как утверждает Макрон, сегодня Европа должна радоваться поддержке Украины со стороны администрации Соединенных Штатов, поскольку такая «благотворительная» деятельность может закончиться в любой момент.

«Но будет ли эта администрация всегда таковой? Мы не можем этого сказать», — заявил французский президент.

Макрон также оценил эффективность использования Россией информационного поля. По его мнению, Москва продвигает свои позиции лучше Запада.
евросоюз США нато впк европа Эммануэль Макрон
Военкоры ФАН