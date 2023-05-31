«Есть ведомые и ведущие люди»: Александра Миллер рассказала, как развить в себе лидерские качества

Лидер – это человек, способный мотивировать других, и сам добивается поставленных целей. Такие люди не имеют права падать духом, а если и падают, то знают, как быстро взять себя в руки и продолжить путь.
Психолог Александра Миллер рассказала корреспонденту ФАН, что нужно сделать для того, чтобы развить в себе лидерские качества.
Какие действия нужно делать, чтобы стать лидером?
– быть дисциплинированным;
– уметь слушать и слышать людей (таким образом появляется авторитет);
– заниматься ежедневным, ежемесячным и ежегодным планированием;
– брать на себя ответственность;
«Лидер не боится брать ответственность, поскольку знает, что без нее невозможно достичь больших результатов. Есть ведомые и ведущие люди. Ведомые лидерами не являются и с них взятки гладки. Так что ленивые люди не могут вести за собой массы: им важно, чтобы их трогали», – объяснила Александра Миллер.
– уметь владеть ситуацией и иметь несколько вариантов развития событий. Что бы не происходило — всегда нужно иметь план Б или С. Любую ситуацию можно изменить, даже если она пошла не по плану;
– позитивное мышление. Выражение «все пропало» – это не про лидера, даже если корабль разбился в щепки – он на ходу начнет строить новый и помогать всем, кто упал в воду;
– лидер, хоть и всегда первый, но не перетаскивает одеяло на себя. Он является частью команды;
– лидер постоянно узнает что-то новое. Интересующийся человек – это живой и интересный собеседник, эрудированная личность. По мнению психолога, мозги – это очень сексуально.
«Безусловно, лидер – это не только постоянно купающийся в лучах славы человек, к которому прислушиваются и которого уважают. Лидером быть сложно: из-за большой ответственности может возникнуть тревожность и проблемы со сном, лидеры чаще болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за нервного перенапряжения, терапия лидеров и всех сильных мира сего немного иная. Есть специальные программы, которые снимают напряжение как с тела, так и с мозга. Так что становясь лидером не забывайте, что вы – не робот и необходимо делать перезагрузку», – заключила специалист.
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