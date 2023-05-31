Певица Диана Арбенина опровергла слухи о своей эмиграции из России

Певица Диана Арбенина опровергла информацию СМИ о том, что она планирует уезжать из России. В своих социальных сетях она попросила журналистов перестать «нагнетать».
Рок-исполнительница подчеркнула, что постоянна в своих взглядах. Вокалистка «Ночных снайперов» ранее высказывала желание оставаться своей стране и продолжает придерживаться этой линии.
«Еще в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране, с моим народом, с моей культурой», — поделилась звезда.
Музыкант призвала СМИ не «нагнетать в погоне за хайпом и заголовками». Она призвала опираться исключительно на факты и ее слова.
Ранее Арбенина анонсировала выступления в нескольких странах СНГ. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в список попали Армения, Узбекистан и Киргизия.