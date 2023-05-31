Двое злоумышленников похитили ванну с дачного участка в брянском поселке Снежка

Правоохранители в Брянской области задержали двух человек, похитивших ванну с дачного участка. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.
Как стало известно, кража произошла 30 мая в поселке Снежка. Злоумышленники проникли на территорию одного из домов, использовав гвоздодер для взлома забора.
При этом на участке находилась ванна, приготовленная к сдаче на металлолом. Нарушители забрали резервуар и попытались скрыться с места преступления.
Однако уже в 10:16 утра сотрудники дежурной части получили сообщение о взятии граждан под стражу. После обыска информацию о задержанных мужчинах передели в отдел полиции №3 по Фокинскому району.
Ранее мигрант напал на жителя Ленинградской области, ударив его монтировкой недалеко от деревни Малые горки. После этого иностранец похитил деньги из автомобиля пострадавшего.