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Двое злоумышленников похитили ванну с дачного участка в брянском поселке Снежка

Происшествия
Двое злоумышленников похитили ванну с дачного участка в брянском поселке Снежка

Правоохранители в Брянской области задержали двух человек, похитивших ванну с дачного участка. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Как стало известно, кража произошла 30 мая в поселке Снежка. Злоумышленники проникли на территорию одного из домов, использовав гвоздодер для взлома забора.

При этом на участке находилась ванна, приготовленная к сдаче на металлолом. Нарушители забрали резервуар и попытались скрыться с места преступления.

Однако уже в 10:16 утра сотрудники дежурной части получили сообщение о взятии граждан под стражу. После обыска информацию о задержанных мужчинах передели в отдел полиции №3 по Фокинскому району.

Ранее мигрант напал на жителя Ленинградской области, ударив его монтировкой недалеко от деревни Малые горки. После этого иностранец похитил деньги из автомобиля пострадавшего.
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