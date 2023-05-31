Школьники из Ивановской области помогли потушить ландшафтный пожар

Пятерым школьникам из города Кохма в Ивановской области вручили грамоты регионального управления МЧС. Ребята помогли огнеборцам потушить ландшафтный пожар. Руководство экстренной службы отметило неравнодушную жизненную позицию и личное мужество подростков.
Трое ребят возвращались с учебы, когда заметили, что неподалеку от школьного стадиона горит уже довольно большой участок травы. Мальчики начали тушить начинающийся ландшафтный пожар, не давая огню распространиться, сообщает сетевое издание «Власть. ИО». Приехавшие на вызов бойцы пожарно-спасательного отряда смогли полностью ликвидировать очаг возгорания, который был уже локализован подростками.
Это уже не первый случай, когда школьники из Кохмы помогают огнеборцам. Несколькими днями ранее в Кохме также загорелась сухая растительность. Мальчик и девочка из третьего (!) класса, заметив возгорание, тут же бросились его тушить своими силами. Дети не дали огню распространиться, а прибывшие пожарные потушили возгорание. Спасатели тепло поблагодарили ребят, которых также затем наградили грамотами МЧС. Сотрудники экстренных служб, впрочем, не могли не выразить удивление по поводу того, что в то время, когда маленькие дети боролись с огнем, взрослые равнодушно проходили мимо. Им бы следовало поучиться мужеству и самоотверженности у школьников, говорили спасатели.