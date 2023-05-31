Школьники из Ивановской области помогли потушить ландшафтный пожар

Это уже не первый случай, когда школьники из Кохмы помогают огнеборцам. Несколькими днями ранее в Кохме также загорелась сухая растительность. Мальчик и девочка из третьего (!) класса, заметив возгорание, тут же бросились его тушить своими силами. Дети не дали огню распространиться, а прибывшие пожарные потушили возгорание. Спасатели тепло поблагодарили ребят, которых также затем наградили грамотами МЧС. Сотрудники экстренных служб, впрочем, не могли не выразить удивление по поводу того, что в то время, когда маленькие дети боролись с огнем, взрослые равнодушно проходили мимо. Им бы следовало поучиться мужеству и самоотверженности у школьников, говорили спасатели.