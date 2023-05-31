«Россия не была бы в том позоре, в котором она находится сейчас»: Пригожин объяснил, как околовоенные структуры влияют на обстановку в стране

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин указал, что к неудачам России причастны околовоенные структуры. Так он прокомментировал заявление председателя Общероссийского движения предпринимателей (ОДП) Андрея Ковалева.
Руководитель ОДП допустил, что в случае передачи «оркестру» «200 тысяч уголовников и мобилизованных и 100 тысяч добровольцев», а также необходимой техники и снарядов, бойцам бы удалось взять столицу Украины под свой контроль.
Основатель ЧВК «Вагнер» предположил, что Ковалев выступил с образным заявлением. По словам Пригожина, «Киев нужно было брать несколько раньше, если его брать».
«Но что касается того, что мы выполнили бы огромное количество задач и добились бы самого главного — Россия не была бы в том позоре, в котором она находится сейчас из-за низкоквалифицированных действий структур, которые можно назвать околовоенными», — подчеркнул Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба.
Ранее создатель «оркестра» оценил численность российской армии в условиях спецоперации. По мнению Евгения Пригожина, для отражения агрессии оппонента стране необходимо около 2 миллионов мобилизованных, учитывая резервы.