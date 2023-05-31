Комнатные растения помогают очищать воздух от вредных органических примесей

Небольшим пятном, омрачающим чистоту эксперимента, является его форма. Ученые сами признали, что поведение растений в замкнутом и небольшом пространстве может сильно отличаться от того, как они будут взаимодействовать с веществами BTEX в обычной комнате. Остается ждать проведения тестов в реальной обстановке.