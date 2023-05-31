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Комнатные растения помогают очищать воздух от вредных органических примесей

Общество
Комнатные растения помогают очищать воздух от вредных органических примесей

Давно известно, что комнатные растения могут улучшать качество воздуха. Недавние исследования австралийских ученых показали, что они успешно справляются с удалением из атмосферы вредных канцерогенов.

Специалисты из Технологического университета Сиднея опытным путем доказали эффективность всем давно знакомых и привычных комнатных растений в борьбе с загрязняющими воздух парами бензола, толуола, этилбензола и ксилола. В англоязычной транскрипции эту группу вредных для дыхания и нормального функционирования организма человека часто называют сокращенно BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene), поясняет сетевое издание «Экспресс - Новости».

Группа ученых создала различные комбинации из нескольких комнатных растений. Всего было скомпоновано девять групп под общим названием экспериментальной выборки «Малая живая зеленая стена». Растения поместили в герметичные боксы, умышленно загрязненные BTEX. Через восемь часов содержание всех вредных и токсичных веществ в боксах снизилось до уровня менее 20%.

Небольшим пятном, омрачающим чистоту эксперимента, является его форма. Ученые сами признали, что поведение растений в замкнутом и небольшом пространстве может сильно отличаться от того, как они будут взаимодействовать с веществами BTEX в обычной комнате. Остается ждать проведения тестов в реальной обстановке.
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