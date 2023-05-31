Комнатные растения помогают очищать воздух от вредных органических примесей

Давно известно, что комнатные растения могут улучшать качество воздуха. Недавние исследования австралийских ученых показали, что они успешно справляются с удалением из атмосферы вредных канцерогенов.
Специалисты из Технологического университета Сиднея опытным путем доказали эффективность всем давно знакомых и привычных комнатных растений в борьбе с загрязняющими воздух парами бензола, толуола, этилбензола и ксилола. В англоязычной транскрипции эту группу вредных для дыхания и нормального функционирования организма человека часто называют сокращенно BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene), поясняет сетевое издание «Экспресс - Новости».
Группа ученых создала различные комбинации из нескольких комнатных растений. Всего было скомпоновано девять групп под общим названием экспериментальной выборки «Малая живая зеленая стена». Растения поместили в герметичные боксы, умышленно загрязненные BTEX. Через восемь часов содержание всех вредных и токсичных веществ в боксах снизилось до уровня менее 20%.
Небольшим пятном, омрачающим чистоту эксперимента, является его форма. Ученые сами признали, что поведение растений в замкнутом и небольшом пространстве может сильно отличаться от того, как они будут взаимодействовать с веществами BTEX в обычной комнате. Остается ждать проведения тестов в реальной обстановке.