Евросоюз предоставит Молдавии пакет финансовой помощи в размере 1,6 млрд евро

Евросоюз принял решение о выделении Молдавии макрофинансовой помощи на сумму 1,6 миллиарда евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК отметила, что такая помощь даст преимущества молдавским компаниям в привлечении в страну инвестиций. Республика также получит 100 миллионов евро на обеспечение собственной энергетической безопасности.
«С октября 2021 года ЕС выделил Молдавии более миллиарда евро, сейчас мы выделим дополнительную помощь Молдавии, мы можем говорить о сумме в 1,6 миллиарда евро», — заявила фон дер Ляйен.
Ранее украинский Минфин сообщил о получении от США гранта в размере 1,25 миллиарда долларов. Средства предназначены для выполнения Киевом своих социальных обязательств.