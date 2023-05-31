Нужны ли современной России вытрезвители: мнение депутата Госдумы РФ Сергея Алтухова

Первые вытрезвители в России появились в начале XX века, а затем их возродили в 30-е годы. Но с середины 1990-х их количество стали сокращать, и в 2011 году был закрыт последний вытрезвитель. И вот снова в 2020-м Госдума разрешила регионам открывать вытрезвители на своей территории. Так, в Красноярском крае, судя по новостям, откроют сразу три таких заведения. Депутат Государственной думы РФ Сергей Алтухов поделился с ФАН мнением о целесообразности очередного возрождения системы вытрезвителей.
— Как Вы считаете, вытрезвители действительно нужны в сегодняшнее время? В чем их актуальность после ухода советской идеологии?
— Цифры говорят о том, что стратегия пропаганды здорового образа жизни и снижения алкоголизации населения дает свои положительные результаты. Вместе с тем ситуация в региональном разрезе неоднозначная. В целом по нашему региону мы не фиксируем массового роста и широкого распространения инцидентов, связанных с алкогольным опьянением участников. Но в курортный сезон такие всплески отмечаются. Поэтому возобновление работы вытрезвителей в местах массового отдыха вполне обосновано. Но в Краснодарском крае пока таких решений не принималось.
— Есть ли какие-то другие гуманные альтернативы таким учреждениям?
— Все-таки не стоит рассматривать эти заведения как какой-то репрессивный и карательный элемент. Они нужны для восстановления баланса общественного комфорта и безопасности для тех людей, которые находятся в состоянии алкогольной интоксикации. Не секрет, что часто людей, ведущих асоциальный образ жизни и находящихся в подпитии, доставляют в отделения полиции. Помощь им там не оказывают. Цель вытрезвителей двойная — не только изоляция, но и нормализация состояния человека.
— За каким ведомством следует закреплять систему таких учреждений: МВД, Минздрав, другим?
— Думаю, что профильным ведомством должен быть Минздрав. Но, возможно, правильно было бы передать на аутсорсинг деятельность таких центров. По аналогии с хосписами. Вполне возможно, организацией таких учреждений могут заниматься общественные организации.
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