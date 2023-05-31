Нужны ли современной России вытрезвители: мнение депутата Госдумы РФ Сергея Алтухова

Первые вытрезвители в России появились в начале XX века, а затем их возродили в 30-е годы. Но с середины 1990-х их количество стали сокращать, и в 2011 году был закрыт последний вытрезвитель. И вот снова в 2020-м Госдума разрешила регионам открывать вытрезвители на своей территории. Так, в Красноярском крае, судя по новостям, откроют сразу три таких заведения. Депутат Государственной думы РФ Сергей Алтухов поделился с ФАН мнением о целесообразности очередного возрождения системы вытрезвителей.