Путин внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму новый законопроект. Документ посвящен ратификации соглашения с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства.
Законопроект опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности. Документ зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты российского парламента.
«Соглашением предусматривается, что граждане одной Стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой Стороны приобретать гражданство другой Стороны» — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Сухум полностью поддерживает действия России в зоне спецоперации. Соответствующее заявление ранее сделал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.