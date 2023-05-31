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Путин внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве

Политика
Путин внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму новый законопроект. Документ посвящен ратификации соглашения с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Законопроект опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности. Документ зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты российского парламента.

«Соглашением предусматривается, что граждане одной Стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой Стороны приобретать гражданство другой Стороны» — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сухум полностью поддерживает действия России в зоне спецоперации. Соответствующее заявление ранее сделал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.
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