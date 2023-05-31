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Жительница Кубани украла почти три десятка пачек масла и сдалась полиции

Происшествия
Жительница Кубани украла почти три десятка пачек масла и сдалась полиции

Жительница Краснодарского края похитила из магазина почти три десятка пачек масла, но затем пришла с повинной в полицию. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Лабинском районе. Местная 25-летняя жительница похитила 27 мая в магазине «Магнит» 29 пачек масла.

Спустя четыре дня девушка пришла в полицию самостоятельно и призналась в содеянном. Полиция расследует произошедшее.

Ранее стало известно, что москвич воровал деньги из ящиков для пожертвований в храмах столицы. Для этого он использовал антенну от радиоприемника. Сейчас злоумышленник находится под следствием.
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