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Президент Франции Макрон сравнил решение Владимира Путина по Украине с ударом электрошоком

Политика
Президент Франции Макрон сравнил решение Владимира Путина по Украине с ударом электрошоком

Решение российского президента Владимира Путина начать спецоперацию на Украине встряхнуло НАТО как электрошок, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в Братиславе на конференции по безопасности GLOBSEC.

Во время своей речи политик отметил, что начало СВО «разбудило альянс сильнейшим электрошоком». Он призвал западные страны усилить поддержку Украины. Это необходимо, чтобы помочь Киеву совершить контрнаступление, подчеркнул Макрон.

Президент Франции также отмечал необходимость дать украинским властям надежные гарантии безопасности. Для этого страна должна участвовать в «стратегических диалогах», а не только получать западное оружие, заявил политик.
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