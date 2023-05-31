Павлюченкова обыграла Самсонову и сыграет в третьем круге теннисного турнира «Ролан Гаросс»

Ранее россиянка Анастасия Потапова впервые за свою профессиональную карьеру сумела пробиться в третий круг этого же турнира. Она обыграла египтянку Майар Шериф со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Матч длился чуть более двух часов.