В Госдуме рассмотрят закон о поэтапном повышении призывного возраста после 11 июня

Госдума рассмотрит законопроект о повышении призывного возраста после 11 июня. Об этом сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
Законопроект был внесен в Госдуму и предусматривает поэтапное увеличение призывного возраста до 21 года. Планируется, что переходный период продлится до 2026 года.
«После региональной недели», — сказал Картаполов.
По планам работы Государственной думы, вскоре наступит региональная неделя. Она продлится с 5 по 11 июня.
Правительственная комиссия уже поддержала данный законопроект, согласно которому призываться на срочную службу будут мужчины с 21 года до 30 лет.