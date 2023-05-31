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В Госдуме рассмотрят закон о поэтапном повышении призывного возраста после 11 июня

Общество
В Госдуме рассмотрят закон о поэтапном повышении призывного возраста после 11 июня

Госдума рассмотрит законопроект о повышении призывного возраста после 11 июня. Об этом сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Законопроект был внесен в Госдуму и предусматривает поэтапное увеличение призывного возраста до 21 года. Планируется, что переходный период продлится до 2026 года.

«После региональной недели», — сказал Картаполов.

По планам работы Государственной думы, вскоре наступит региональная неделя. Она продлится с 5 по 11 июня.

Правительственная комиссия уже поддержала данный законопроект, согласно которому призываться на срочную службу будут мужчины с 21 года до 30 лет.
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