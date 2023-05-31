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В Норвегии заявили, что Швеция должна вступить в НАТО до саммита в Вильнюсе

Политика
В Норвегии заявили, что Швеция должна вступить в НАТО до саммита в Вильнюсе

Швеция должна стать членом НАТО как можно быстрее до июльского саммита Альянса в Вильнюсе. Об этом заявила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд.

Она указала, что присоединение Стокгольма позволит укрепить весь военно-политический блок. По словам Хюитфельд, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем должен будет участвовать в неформальной встрече глав дипломатических ведомств в Осло.

«Швеция должна стать полноправным членом НАТО как можно скорее и до саммита в Вильнюсе в июле. С объединением Северного региона в НАТО альянс станет еще сильнее», — считает глава МИД Норвегии.

Министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл накануне сообщила о сроках согласования нового пакета антироссийских санкций. По ее мнению, это может произойти до саммита Евросоюза 29-30 июня.
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