Венесуэла, Бразилия и Колумбия подписали ряд соглашений о сотрудничестве

На том же саммите в Бразилии Николас Мадуро и Густаво Петро согласовали поиск останков колумбийцев, которые были убиты боевиками из ультраправых военизированных группировок с начала 2000-х годов, когда отношения между странами начали ухудшаться. Останки находятся на территории Венесуэлы, об этом сообщил бывший глава Объединенных сил самообороны Колумбии (AUC).