Венесуэла, Бразилия и Колумбия подписали ряд соглашений о сотрудничестве

Президенты Венесуэлы и Бразилии Николас Мадуро и Густаво Петро подписали договор о взаимодействии между странами на встрече в Бразилиа, сообщает teleSUR.
На саммите во дворце Итамарату встретились 11 президентов стран Южной Америки. Здесь Венесуэла и Бразилия смогли согласовать двусторонний меморандум по агропродовольственным вопросам.
Министр сельского хозяйства Венесуэлы и глава МИД Бразилии подписали соглашение, которое регулирует взаимный обмен в области сельского хозяйства, животноводства и продовольственного суверенитета.
Также министры оформили меморандум о создании программы двустороннего сотрудничества между Бразилией и Венесуэлой, которая направлена на техническое взаимодействие и обмен опытом. Во вторник они подписали соглашение о создании комиссии по сотрудничеству в общих приграничных территориях.
На том же саммите в Бразилии Николас Мадуро и Густаво Петро согласовали поиск останков колумбийцев, которые были убиты боевиками из ультраправых военизированных группировок с начала 2000-х годов, когда отношения между странами начали ухудшаться. Останки находятся на территории Венесуэлы, об этом сообщил бывший глава Объединенных сил самообороны Колумбии (AUC).
В августе 2022 года, между Венесуэлой и Колумбией были подписаны обязательства по укреплению дипломатических отношений между странами после нескольких лет охлаждения в отношениях.
Ранее сообщалось, что на саммите в Бразилии президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что его страна желает вступить в блок БРИКС.