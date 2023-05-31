Блинкова обыграла француженку Гарсию и прошла в третий круг «Ролан Гаросса»

Ранее россиянка Дарья Касаткина смогла пройти в третий раунд того же турнира. Первая ракетка России обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:3, 6:4. В следующем раунде грунтового турнира в Париже Касаткина встретится с американкой Пейтон Стирнс.