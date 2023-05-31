Глава Wildberries попросила отложить госрегулирование маркетплейсов

Основательница Wildberiies Татьяна Бакальчук обратилась к чиновникам с просьбой отложить госрегулирование отрасли и рассказала о планах повысить открытость своего маркетплейса.
По мнению предпринимательницы, государственное регулирование может затормозить развитие отрасли в России.
«Просим действительно отложить эту историю, потому что <...> там, где появляется госрегулирование, там прекращается рост», — отметила Бакальчук во время своей речи на форуме «Неделя российского ритейла 2023».
По словам главы Wildberries, компания намерена повышать свою открытость и работать над развитием коммуникации с партнерами, СМИ и другими заинтересованными лицами. Также она отметила важность саморегулирования отрасли.
Ранее представители маркетплейса сообщили, что вернут все деньги, списанные у продавцов за «использования серых схем рекламы». В компании отметили, что поставщики стали жертвой мошенников.