Бухгалтер новосибирского СИЗО попала под суд за мошенничество с документами

В Новосибирске угодила под суд заместитель главного бухгалтера Следственного изолятора №1. Женщине вынесли обвинительный приговор за мошенничество с документами.
Как установили следователи, для возмещения расходов на проезд во время отпуска сотрудница Главного управления федеральной службы исполнения наказаний приобрела у неустановленного лица фальшивые документы, где стоимость была необоснованно завышена. В авансовом отчете женщина указала, что дорога обошлась ей в 76 694 рубля, сообщает сетевое издание «МК в Новосибирске». Таким образом фигурантка похитила у регионального ГУФСИН 26 840,4 рубля.
Подсудимую признали виновной в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Назначенное наказание — один год лишения свободы условно с испытательным сроком также на один год.