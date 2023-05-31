Бухгалтер новосибирского СИЗО попала под суд за мошенничество с документами

Как установили следователи, для возмещения расходов на проезд во время отпуска сотрудница Главного управления федеральной службы исполнения наказаний приобрела у неустановленного лица фальшивые документы, где стоимость была необоснованно завышена. В авансовом отчете женщина указала, что дорога обошлась ей в 76 694 рубля, сообщает сетевое издание «МК в Новосибирске». Таким образом фигурантка похитила у регионального ГУФСИН 26 840,4 рубля.