Суд оштрафовал журналистку Фельгенгауэр за нарушение деятельности иноагента

Московский суд назначил штраф российской журналистке Татьяне Фельгенгауэр✱ (признана иноагентом в РФ) за нарушение закона о деятельности лиц, находящихся под зарубежным влиянием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу органа.
Известно, что причиной стал ролик на YouTube-канале корреспондентки под названием «Богатые тоже прячут». В видео отсутствовала маркировка о том, что материал создан иноагентом.
На этом фоне Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций составила в отношении Фельгенгауэр протокол и направил его в суд.
Журналистку признали виновной по статье КоАП РФ и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее в России впервые назначили штраф за использование бело-сине-белого флага, как символа украинского легиона «Свобода России» (признан экстремистским и запрещен в РФ).
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами