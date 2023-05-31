Блинкен подтвердил отказ Китая от встречи глав военных ведомств

Глава Пентагона Ллойд Остин пытался добиться встречи с главой Минобороны Китая Ли Шанфу, однако получил отказ. Данную информацию подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Издание Wall Street Journal ранее писало об официальном отказе Китая от проведения встречи глав оборонных ведомств КНР и США. Китайский МИД заявил, что Вашингтон сначала должен продемонстрировать искренность и совершить действия по созданию условий для переговоров.
«Достойно сожаления, что встреча, которую искал со своим китайским коллегой министр Остин, не состоялась», — сказал Блинкен.
В Госдепартаменте США 27 мая сообщили об отказе от контактов после встречи в Вене. Отмечается, что официальные представители КНР не отвечают на любые инициативы по взаимодействию между странами.