«Жалею по сей день»: Киркоров рассказал о несостоявшемся романе с Королевой

Певец Филипп Киркоров рассказал о подробностях отношений с исполнительницей Наташей Королевой. По его словам, в девяностых у них мог начаться роман. Этим фактом он поделился в своих социальных сетях.
Музыкант опубликовал ролик с участием звезды. Он поздравил женщину с юбилеем и назвал ее «Наташкой».
«Ах, где этот 1994 год, когда мы чуть не стали парой? Жалею по сей день. Готов был носить не только на плечах тебя, но и на руках, мое солнце», — подчеркнул Киркоров.
В комментариях поклонники отметили, что из певца и Королевой вышла бы отличная пара, а некоторые указали на популярность поп-короля среди отечественных исполнительниц.
Ранее психолог Александр Коридзе анализировал стремление знаменитости выглядеть молодо. В беседе с РИАМО он подчеркнул, что это нормальное желание.