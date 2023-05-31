Политолог Малек Дудаков объяснил, почему США постепенно теряют влияние в Латинской Америке

Саммит глав государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) должен состояться в Йоханнесбурге 22 августа. Напомним, в июне 2022-го заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина. У организации также есть финансовый институт — «Новый банк развития БРИКС», в который, кроме ключевых членов союза, входят Бангладеш, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. На днях западные масс-медиа сообщили, что переговоры о присоединении к НБР начала Саудовская Аравия.