Политолог Малек Дудаков объяснил, почему США постепенно теряют влияние в Латинской Америке

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро нанес успешный визит на саммит стран Латинской Америки и заявил, что в будущем его страна намерена стать членом объединения БРИКС. По мнению политолога Малека Дудакова, Вашингтон все больше раздражает то, что страны Латинской Америки рассматривают этот союз как возможность выйти из-под его влияния.
Напомним, свое заявление Мадуро сделал после двусторонней встречи с бразильским президентом Луисом Лулой да Силвой.
«Если вы спросите: "Вы стремитесь когда-нибудь присоединиться к БРИКС?". Да, мы хотим стать частью БРИКС», — сказал лидер Венесуэлы.
Он добавил, что блок стал площадкой для обсуждения новой архитектуры глобальной геополитики. Бразильский лидер, в свою очередь, подчеркнул готовность Бразилии поддержать заявку Венесуэлы. Политик сообщил, что члены организации обсудят заявки сразу нескольких стран-кандидатов в БРИКС на предстоящей встрече в ЮАР.
Саммит глав государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) должен состояться в Йоханнесбурге 22 августа. Напомним, в июне 2022-го заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина. У организации также есть финансовый институт — «Новый банк развития БРИКС», в который, кроме ключевых членов союза, входят Бангладеш, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. На днях западные масс-медиа сообщили, что переговоры о присоединении к НБР начала Саудовская Аравия.
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, сам факт приезда президента Венесуэлы Николаса Мадуро на саммит стран Латинской Америки, состоявшийся на днях в Бразилии, вызвал острое раздражение у Вашингтона.
«Многих в элитах США возмутило, что бразильский лидер встретил Николаса Мадуро как старого доброго друга, да еще и пообещал ему полностью нормализовать торговые отношения с Каракасом. А санкции США против Венесуэлы он назвал «чем-то хуже войны». Похоже, торговая и политическая блокада Венесуэлы, введенная три года назад странами Южной Америки под давлением Вашингтона, теперь окончательно рушится. Так, Чили впервые с 2018-го отправила своего посла в Каракас. А Колумбия вместе с Бразилией полностью открывает границу с Венесуэлой для общей торговли. Эта мера позволит начать восстановление слабой венесуэльской экономики», — сообщил эксперт.
Даже в США сегодня вынуждены идти на переговоры с Каракасом, так как из-за антироссийских санкций Америке позарез нужна «тяжелая» венесуэльская нефть, отметил аналитик.
«Раньше основные объемы «тяжелой» нефти, на переработку которой ориентированы многие НПЗ В Америке, покупались у России. Но сегодня это невозможно по политическим причинам, а альтернатива ей есть только в Венесуэле. Политическая ситуация изменилась для Каракаса настолько, что бывший глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которого еще пару-тройку лет назад целых 50 стран признавали лидером страны, недавно с одним рюкзаком прилетел в США просить политического убежища, после позорной депортации из Колумбии», — отметил Дудаков.
Немаловажно и то, что бразильский лидер Лула да Силва открыто поддержал присоединение Венесуэлы к БРИКС, указал эксперт.
«Кроме того, лидеры Латинской Америки обсудили грядущее воссоздание Союза южноамериканских наций, организации из «нулевых» годов, целью которой было «сдерживание влияния США в регионе». А ранее, в начале 2023-го Лула да Силва предлагал создать общую валюту внешней торговли для всех латиноамериканских стран, чтобы снизить их зависимость от доллара», — напомнил аналитик.
Неудивительно, продолжил он, что сейчас в Соединенных Штатах резко усилились политические нападки на да Силву.
«Американские политики открыто обвиняют его в проведении чересчур независимой внешней политики. Так, Бразилия наотрез отказалась продавать оружие Украине, резко усилила торговое сотрудничество с Россией и Китаем, а теперь еще и открыто поддерживает Венесуэлу. В целом, нынешняя политика Бразилии олицетворяет собой тот тектонический сдвиг, который происходит в Латинской Америке — с «поворотом влево» и ослаблением позиций США. Особое раздражение Вашингтона вызывает тот факт, что в регионе, который Америка традиционно считает своим «задним двором», теперь доминирует Китай и неуклонно усиливаются позиции России», — заключил он.
Напомним, как заявил 31 мая зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, неоколониальный порядок должен уйти и неизбежно смениться многополярным миром. По его словам, пагубные неоколониальные практики Запада должны уйти в прошлое.