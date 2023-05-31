Спасатели в Курске около 7 минут удерживали девушку, которая сорвалась с подоконника

Спасатели в Курске спасли девушку от падения с 15-го этажа. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел в среду, 31 мая. Прохожие заметили девушку, которая свесила ноги с подоконника на 15-м этаже дома на проспекте Победы.
Девушка сорвалась, как только к ней приблизились спасатели. Один из них успел поймать ее за руки и на протяжении семи минут удерживал на высоте.
Затащить девушку в помещение спасатели не смогли, поскольку она извивалась. Подоспевший коллега попытался взять ее за ноги, но та стала ими дергать.
Спасатели смогли накинуть на девушку веревки, чтобы затащить ее в помещение. Им успешно удалось это сделать при помощи подъемника.
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