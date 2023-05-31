Макрон заявил, что Россия использует информационное поле эффективнее Запада

Россия использует информационное поле для продвижения своих позиций значительно эффективнее Запада. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Глава государства отметил, что Россия применяет информационное поле, чтобы использовать усталость от конфликта себе на пользу. Более того, она продвигает идею ослабления поддержки Украины.
«Это происходит через социальные сети, и эти социальные сети используются сегодня Россией гораздо более эффективно, чем это делаем мы», — заявил Макрон.
Президент Франции Макрон также заявил, что Запад должен предоставить Украине «ощутимые и надежные» гарантии безопасности. Он напомнил, что сейчас партнеры Киева массово снабжают его оружием, но не включают в стратегический диалог.