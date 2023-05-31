Крупный пожар вспыхнул в петербургском гаражном кооперативе

Очередной крупный пожар вспыхнул в Петербурге. Огнем охвачен гаражный кооператив. Из-за ЧП в воздух поднялся большой столб дыма.
Пожар начался во Фрунзенском районе на пересечении улиц Фучика и Софийской. Для борьбы с пламенем привлечены четыре единицы техники и 18 спасателей. Площадь горения составила 150 квадратных метров.
Причина возгорания неизвестна. Информации о пострадавших в результате пожара также не приводится. Спасатели продолжают устранять пламя.
В Адмиралтейском районе Петербурга ранее загорелся трактор. Пожар произошел в районе дома №15 по улице Глинки, рассказали в городском управление МЧС России.