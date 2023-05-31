Житель Калужской области убил друга детства за назойливость

В Калужской области задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в марте нынешнего года. 37-летний житель Жуковского района уже дал признательные показания. Его жертвой стал друг детства.
Преступник находился у себя дома, когда к нему в гости пришел его старый товарищ, с которым они вместе учились в школе и прожили бок о бок много лет. Причем об этом визите они договорились заранее, уточняет городской портал «Калуга-поиск». Накануне мужчины вместе распивали спиртное.
Однако гость стал требовать продолжения банкета, о чем ранее, видимо, речи не было. Хозяин отказал другу, но тот продолжал выпрашивать выпивку. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого хозяин схватил нож и ударил им друга в грудь. От полученной раны потерпевший скончался в реанимации больницы.
В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Следователи опрашивают свидетелей, собирают и закрепляют доказательную базу, проводят необходимые экспертизы.