Житель Калужской области убил друга детства за назойливость

Преступник находился у себя дома, когда к нему в гости пришел его старый товарищ, с которым они вместе учились в школе и прожили бок о бок много лет. Причем об этом визите они договорились заранее, уточняет городской портал «Калуга-поиск». Накануне мужчины вместе распивали спиртное.