Мира Тэрада стала автором инициативы о создании группы помощи детям, похищенным в зоне военных конфликтов

Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада приняла участие в программе «Правозащитники» в эфире радио Sputnik, где напомнила о своей идее создания специальной группы, направленной на помощь детям, похищенным в зоне вооруженных конфликтов.
Ранее правозащитница выступала с инициативой создания следственно-поисковой группы на площадке ООН с международными представителями.
«Я поняла, что организовать такую группу нужно в РФ при поддержке дружественных стран. 13 мая я выступила с инициативой для проведения круглого стола на площадке Госдумы с целью возможности создания такой организации. Конечной целью будет являться установление местонахождения детей и возвращение их на Родину, а также сбор и передача данных для привлечения, виновных в нарушении прав детей, к ответственности», – рассказала Мира Тэрада.
Несколько дней спустя депутат Анна Кузнецова сообщила, что в Госдуме активно обсуждается инициатива создания комиссии по факту нарушения прав несовершеннолетних в Луганске, что является серьезным шагом в развитии предложения.
Как отметила Мира Тэрада, проблему нужно решать комплексно, включая законодательную часть.
«К примеру, есть определение "вербовки", которое предполагает шантаж или насилие, однако в данном случае не учитывается обман. Законом не предусмотрены новые способы торговли людьми, такие, как: онлайн эксплуатация, эксплуатация за кадром и так далее», – считает Мира Тэрада.
Только при совместной работе государственных органов и экспертов по противодействию похищения детей – торговле детьми, можно комплексно решить и главное, предотвратить эту проблему.
Кроме того, следует обратить внимание на то, что в настоящее время появляется все больше бюрократических структур и инициатив, которых интересует только PR, причем в краткосрочной перспективе.
Тем не менее, по мнению Миры Тэрада, это проблема не локального и даже не федерального уровня, а международного. И решаться она должна соответствующим образом. Приоритетом, в данном случае, должны быть права ребенка, вне зависимости от взаимоотношений между странами.
Инициативу поддержали и другие правозащитники: Александр Хуруджи, Ева Меркачева, Иван Мельников и Екатерина Дашевская. По мнению Дашевской, вырывание детей из рук родителей – «чистый бандитизм». Также она напомнила о легализации педофилии в США, что совершенно не приемлемо для цивилизованного общества.
Ранее Мира Тэрада в своей авторской колонке для ФАН заявила, что США погрузили человечество в новую эпоху войн и военных преступлений в XXI веке.