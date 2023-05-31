Певица Земфира получила гражданство Франции

Сбежавшая за границу певица Земфира✱ (признана иноагентом в РФ) получила французский паспорт. Последние полтора года знаменитость жила на территории республики вместе с близкой подругой, актрисой Ренатой Литвиновой.
При этом артистки основали в Париже собственную компанию, предоставляющую услуги в сфере исполнительского искусства. Но даже это не заставило их полностью отказаться от связей с Россией, говорится в материале Telegram-канала SHOT со ссылкой на источники.
Как стало известно, не так давно рок-певица создала в Москве новое юридическое лицо. Организация, основным направлением деятельности которой является звукозапись, получила название «Родина».
Ранее на необходимость закрыть российский бизнес Земфиры указал депутат Государственной думы Александр Шолохов. По его словам, иностранные агенты не могут зарабатывать деньги на территории страны.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами