Президент Молдавии Майя Санду заявила, что вступление в ЕС может помочь стабилизировать политические и общественные споры, а также «разрешить территориальные вопросы» в Приднестровье. Она подчеркнула, что конфликт в Приднестровье напрямую связан с экономическими реформами, борьбой с коррупцией и уровнем жизни граждан Молдавии, пишет Bloomberg.
«Чем раньше мы повысим уровень жизни, тем скорее у нас будет шанс на воссоединение», — призвала президент за несколько дней до саммита Евросоюза.
Правительство Кишинева обвиняет Россию в том, что она препятствует вступлению в Евросоюз и дестабилизирует общий фон в обществе, разжигая протесты.
«Мы почувствовали попытки России дестабилизировать нашу страну и подорвать наши усилия по созданию сильных институтов и сильных демократических процессов, и именно поэтому интеграция в ЕС так важна для нас», — заявила Майя Санду.
Москва же отрицает причастность к государственным делам Молдавии. Россия поддерживает Приднестровье. Согласно последнему референдуму, который проходил в 2006 году, 97% населения Приднестровской Молдавской Республики одобряет присоединение к РФ. На территории республики размещено около 1500 российских военнослужащих, которые обеспечивают прекращение огня и не допускают никого к крупным складам боеприпасов в Колбасне.
В Приднестровье считают, что Кишинев насильно пытается затащить их в Европу. Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев 30 мая заявил, что Молдове искусственно навязываются ценности и миссии, комплементарные Западу.
«Молдова является инструментом Запада, полностью находится под контролем военных и политических структур Запада и НАТО, являясь инструментом создания нестабильности и напряженности в регионе», — сказал Виталий Игнатьев.
В ответ Майя Санду поделилась переживаниями о безопасности Молдавии, которая сейчас по конституции обязана соблюдать нейтралитет и воздерживаться от вступления в военные блоки, такие как НАТО.
«Сегодня большинство людей по-прежнему считают, что нейтралитет нужно соблюдать. Что будет через полгода или через год, мы увидим», — сказала она.
В России также согласны, что событиями в Молдавии управляют с Запада. В феврале 2023 министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Запад оценивает Молдову как рычаг для давления на Россию».
«Сейчас они подбирают Молдову на эту роль, прежде всего потому, что смогли поставить у руля страны президента, которому не терпится вступить в НАТО, вполне конкретными методами, которые ни в коем случае не являются свободными или демократическими. У нее [Санду] есть румынское гражданство, она готова объединиться с Румынией и вообще готова практически ко всему», — уточнил Лавров.
По мнению политолога Ивана Коновалова, вступление Молдавии в ЕС —политическое решение, которое спровоцировано антироссийским поведением правительством в Кишиневе. ЕС сейчас находится не в завидном положении и вряд ли сможет потянуть еще одну страну, которая не может себя обеспечить экономически.
«Для ЕС это очередная обуза, причем обуза очень серьезная. У Молдавии нет никаких шансов быть независимой страной. Она с экономической точки зрения дать ничего никому не может. Она может быть довеском кому-то, сидеть у кого-то на шее. Ее принятие в ЕС может произойти только с невероятного давления США», — объяснил Коновалов, напомнив об отношениях России и Молдавии в газовом вопросе.
Майя Санду заявила, что после начала СВО Молдавия настроена разорвать отношения с Россией и хочет стать частью Европы. Президент несколько раз говорила, что думала об интеграции с Румынией, но, согласно опросам, против этого выступают около 60% граждан Молдавии и около 55% жителей Румынии.
«Я вам скажу, что Румыния не хочет принимать Молдавию, потому что это депрессивный регион. В Румынии и так не все в порядке, еще и вот это все пришпилить, и кто это будет все тянуть? Если пообещает ЕС дать на это деньги, то это вопрос другой. Но ЕС деньги на это не даст. Мы видим, какая ситуация, а дальше она будет только ухудшаться. Тогда Румыния всеми руками и ногами будет отбиваться от включения Молдавии в свой состав. И потом, куда девать ситуацию с Приднестровьем? Она никуда не делась», — говорит политолог Иван Коновалов.
По оценкам эксперта, Приднестровье во всей этой ситуации ведет себя цивилизованно и тактично: не собирается вступать ни в одну страну, а работает над собственным развитием и сохранением суверенности.
«Поэтому искать любую подлость нужно даже не в Бухаресте, а в Брюсселе, Вашингтоне и Лондоне», — закончил Иван Коновалов.