«Как удавка на шее»: политолог Коновалов высказался о перспективе вступления Молдавии в Евросоюз

Майя Санду заявила, что после начала СВО Молдавия настроена разорвать отношения с Россией и хочет стать частью Европы. Президент несколько раз говорила, что думала об интеграции с Румынией, но, согласно опросам, против этого выступают около 60% граждан Молдавии и около 55% жителей Румынии.