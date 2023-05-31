В Петербурге с 1 июня откроют проход на Финляндский вокзал из метро

Прямой переход между станцией метро и Финляндским вокзалом заработает с 1 июня 2023 года. Об этом говорится в материале издания «Петербургский дневник» со ссылкой на заявление пресс-службы Октябрьской железной дороги.
Как указано в сообщении, представители организации уже согласовали все нормативные документы. Ожидается, что в наиболее загруженные часы по указанному пути будут проходить порядка 20% пассажиров.
«Нам надо использовать всю существующую инфраструктуру», — подчеркнул начальник железных дорог Виктор Голомолзин.
При этом он назвал ситуацию с Финляндским вокзалом «недоразумением», напомнив о необходимости сперва выйти из «подземки» на улицу.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о создании ФГУП «Железные дороги Новороссии».