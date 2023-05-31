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Paramount показала трейлер новых «Черепашек-ниндзя»

Общество
Paramount показала трейлер новых «Черепашек-ниндзя»

Компания Paramount Pictures представила новый трейлер мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Он позволил узнать больше о грядущей ленте.

В новом материале поклонники могут оценить качество анимации и понять основные направления сюжета. Роли в проекте озвучивали известные артисты. Например, Джеки Чан и Джон Сина.

Создатели оставили главным героям их основные характеристики из оригинала. Так, черепашки-ниндзя по-прежнему любят пиццу.

Короткий ролик позволил рассмотреть и злодеев. Например, Рокстеди и Бибопа. Также зрители заметили новую версию одной из классических героинь вселенной Эйприл.

Ранее стало известно, что мультфильмы Хайяо Миядзаки удалят из российских онлайн-кинотеатров. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», компаниям не удалось продлить лицензию.
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