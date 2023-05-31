Генерал ВСУ предостерег Зеленского от повторения ошибок в оценке военной мощи России

Ошибки президента Украины Владимира Зеленского при оценке российских возможностей уже приводили к тяжелым последствиям для Киева, заявил журналистам генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Он предостерег политика от бравурных заявлений о преимуществах украинской армии, не отражающих реальную обстановку на фронте. ВС России имеет преимущество в техническом оснащении, боевой подготовке и численности личного состава, подчеркнул Кривонос.
«Я бы не расслаблялся. <…> Прошлые просчеты в силе врага стали великой бедой для Киева», — сообщил бывший военный.
Ранее в США сообщили, что ВСУ перейдет в контрнаступление летом. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби добавил, что американские военные находятся в постоянном контакте с Киевом.