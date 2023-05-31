Депутат Наумов предложил строить отдельную инфраструктуру для электросамокатов

Движение электросамокатов необходимо перенести с пешеходных зон на выделенные дорожки. Об этом сообщил телеканалу «360» депутат Госдумы Станислав Наумов.
Депутат отметил, что запрещать самокаты не нужно. Необходимо создать инфраструктуру, которую нужно оплатить за счет участников бизнеса. По его словам, нужно приравнять использование самоката к управлению любым транспортным средством.
Наумов напомнил, что велосипедисты в московском регионе уже давно не ездят по тротуарам, потому что для них есть специальная дорожка. Самокаты нужно перестать «считать трехколесными детскими велосипедами», заявил он.
Парламентарий уверен, что их использование должно быть приравнено к управлению мопедами. По его словам, необходимо ввести экзамены по вождению электросамокатов и установить требования по скорости и возрасту.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин поддержал инициативу по ограничению использования электросамокатов.