Доктор Мясников поделился простыми секретами, которые помогут бросить курить

День борьбы с курением — самое время отказаться от вредной привычки, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Доктор объяснил, как достичь желаемого результата и избежать смертельно опасных болезней.
Специалист назвал курение «потенциальным убийцей». Даже полностью отказавшись от вредной привычки, человек еще два-три года рискует столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пять-шесть лет — с онкологией.
«При этом риск получить самый страшный и быстротекущий рак — мелкоклеточный рак легких — снизится, но так и останется повышенным вдвое по сравнению с теми, кто никогда не курил», — предупредил Мясников в своем Telegram-канале.
В первые дни отказа от курения Мясников посоветовал воздержаться от употребления кофе, чая и алкоголя. Приемы пищи должны быть менее обильными, а сама еда — не слишком острой или соленной, добавил специалист.
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин ранее сообщил, что местные врачи ведут борьбу за жизнь несовершеннолетнего, ставшего жертвой курения вейпа. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.