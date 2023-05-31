Россиянам могут простить два триллиона рублей кредитной задолженности

По мнению экономиста Константина Селянина, такие меры не устранят проблему, а только отсрочат то, что рано или поздно все равно случится. Он считает, что кредитный рынок так или иначе столкнется с большими проблемами. Помочь в данной ситуации может только устранение самой причины экономического кризиса. А она, по мнению эксперта, состоит в том, что за последние 10 лет россияне не стали больше зарабатывать, несмотря на постоянно растущую стоимость товаров и услуг. Экономист отметил, что последний рост доходов в стране был зафиксирован в 2013 году. Кроме того, Селянин призывает внимательнее относиться к банковской процедуре и принять незамедлительные меры по ее ужесточению. Заемные средства не должны выдаваться тем, кто не способен погасить долг, заключил эксперт.