Миллиардера Безоса обсчитали на тысячи долларов во время свидания

Миллиардер отправился на свидание с Лорен Санчес и ее сестрой в Каннах. В заведении он заказал бутылку красного вина Dugat-Py Grand Cru, которое производит Domaine Bernard в La Petit Maison. Стоимость алкоголя составила 4285 долларов (347 тысяч рублей). Позже стало известно, что владельцы в несколько раз завысили сумму напитка.