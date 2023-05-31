Миллиардера Безоса обсчитали на тысячи долларов во время свидания

Богатейшего человека мира, американского предпринимателя Джеффа Безоса обсчитали в ресторане на тысячи долларов. Об этом пишет New York Post.
Миллиардер отправился на свидание с Лорен Санчес и ее сестрой в Каннах. В заведении он заказал бутылку красного вина Dugat-Py Grand Cru, которое производит Domaine Bernard в La Petit Maison. Стоимость алкоголя составила 4285 долларов (347 тысяч рублей). Позже стало известно, что владельцы в несколько раз завысили сумму напитка.
На самом деле цена товара составляет 647 долларов (52 тысячи рублей). Именно за столько данную бутылку продали на аукционе в последний раз 3 марта прошлого года.
Ранее гендиректор компании SpaceX Илон Маск и основатель платформы Amazon Джефф Безос попали в список тех, чье состояние превышает объем средств министерства финансов США.