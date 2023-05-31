Российским и китайским ученым удалось соединить литий и цезий

Группа ученых из российских Сколковского технологического университета и Самарского ГТУ, китайских СЗПУ и ПедУниверситета Цзянсу, а также американского университета Невады смогла соединить два несовместимых элемента: литий (Li) и цезий (Cs), пишет Planet Today.
Просто так эти вещества не могут вступить в реакцию друг с другом. Соединения Li14Cs и Li6Cs получились в результате применения давления в зоне реакции. Однако новые материи показали необычайные свойства.
По теории, в полученной молекуле литий должен был «взять» электрон у цезия, а получилось совершенно наоборот. Кроме того, материал имеет кристаллическую структуру, которая ранее не встречалась в топологии, и свойства сверхпроводников.
Ранее ученые Национального музея естественной истории и Корнельского университета в США смогли экспериментально опровергнуть популярную гипотезу возникновения континентов.