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Президент Польши заявил, что Путин не проиграл ни одной войны

Политика
Президент Польши заявил, что Путин не проиграл ни одной войны

Президент Польши Анджей Дуда признал успехи президента России Владимира Путина в украинском конфликте. Об этом он сообщил в беседе с директором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром.

Польский президент признал, что Москва сейчас имеет явное преимущество над ВСУ. Он также указал, что нельзя говорить о поражение России, так как она все больше мобилизуется.

«Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО <...>. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — заявил Дуда.

Ранее посол США в Польше Марк Бжезиньский выразил обеспокоенность Вашингтона из-за русофобских законов. Он отметил, что создание комиссии по изучению «влияния России» вызывает настороженность в Соединенных Штатах.
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