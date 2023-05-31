Президент Польши заявил, что Путин не проиграл ни одной войны

Президент Польши Анджей Дуда признал успехи президента России Владимира Путина в украинском конфликте. Об этом он сообщил в беседе с директором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром.
Польский президент признал, что Москва сейчас имеет явное преимущество над ВСУ. Он также указал, что нельзя говорить о поражение России, так как она все больше мобилизуется.
«Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО <...>. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны», — заявил Дуда.
Ранее посол США в Польше Марк Бжезиньский выразил обеспокоенность Вашингтона из-за русофобских законов. Он отметил, что создание комиссии по изучению «влияния России» вызывает настороженность в Соединенных Штатах.