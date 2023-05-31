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Жителя Краснодара осудили на 8,5 лет за попытку поджечь здание ФСБ

Происшествия
Жителя Краснодара осудили на 8,5 лет за попытку поджечь здание ФСБ

Краснодарца приговорили к 8 годам и 6 месяцам КСР за поджог здания Управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Как пишет кuban.aif.ru, 12 июня прошлого года подсудимый в общественном месте кубанской столицы поджег фитиль стеклянной бутылки с горючей жидкостью по типу «коктейля Молотова», которую метнул на тротуарную плитку под установленным на стене дома плакатом с патриотическим изображением, после чего покинул место преступления.

Далее 14 июня 2022 года злоумышленник кинул аналогичную бутылку в сторону центрального входа в здание УФСБ России по Краснодарскому краю. Затем фигурант покрасил свое лицо в желтый и синий цвета и остался на месте ЧП до своего задержания полицией, рассказали в суде.

В итоге подсудимого признали виновным и проговорили к лишению свободы на срок восемь лет и шесть месяцев в КСР, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, поделились в пресс-службе военного суда.
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