Жителя Краснодара осудили на 8,5 лет за попытку поджечь здание ФСБ

Краснодарца приговорили к 8 годам и 6 месяцам КСР за поджог здания Управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Как пишет кuban.aif.ru, 12 июня прошлого года подсудимый в общественном месте кубанской столицы поджег фитиль стеклянной бутылки с горючей жидкостью по типу «коктейля Молотова», которую метнул на тротуарную плитку под установленным на стене дома плакатом с патриотическим изображением, после чего покинул место преступления.
Далее 14 июня 2022 года злоумышленник кинул аналогичную бутылку в сторону центрального входа в здание УФСБ России по Краснодарскому краю. Затем фигурант покрасил свое лицо в желтый и синий цвета и остался на месте ЧП до своего задержания полицией, рассказали в суде.
В итоге подсудимого признали виновным и проговорили к лишению свободы на срок восемь лет и шесть месяцев в КСР, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, поделились в пресс-службе военного суда.