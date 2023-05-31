Жителя Краснодара осудили на 8,5 лет за попытку поджечь здание ФСБ

Далее 14 июня 2022 года злоумышленник кинул аналогичную бутылку в сторону центрального входа в здание УФСБ России по Краснодарскому краю. Затем фигурант покрасил свое лицо в желтый и синий цвета и остался на месте ЧП до своего задержания полицией, рассказали в суде.