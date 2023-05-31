Украина получила от США миллиардный грант на социальные расходы

Украина получила от США новый транш финансовой помощи в размере 1,25 миллиарда долларов. Об этом сообщили в украинском Минфине.
Данные средства должны быть направленны на возмещение расходов государственного бюджета и исполнения социальных обязательств перед гражданами. Данные деньги должны будут пойти на оплату труда поставщиков медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
«От США в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 миллиардов долларов через целевой фонд многих доноров Всемирного банка», — сообщили в Минфине Украины.
Этот транш финансовой помощи не является первым. Всего Украина получила за 2023 год уже 6 миллиардов долларов.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал страны Запада предоставить Украине «ощутимые и надежные» гарантии безопасности. Он отметил, что сейчас западные государства массово вооружают Киев.