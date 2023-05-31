«Страна расколота на два лагеря»: американист Можегов предположил, чем закончатся выборы президента США в 2024 году

– Нет, я думаю, что при республиканцах много чего изменится. Прежде всего, сама постановка вопроса. Это люди с совершенно другим менталитетом. Демократы – это ставленники мирового олигархата, люди, обуянные идеей глобальной власти. Америка для них – просто центр силы, не более того. А республиканцы – реально патриоты Америки, для них Америка – превыше всего. Понятно, что они «ястребы» и тоже хотят американского доминирования, но они, прежде всего, хотят силу Америки. Для них не критична ситуация на Украине, им это не принципиально. С ними гораздо проще договориться, потому что у них менталитет похожий на менталитет Владимира Путина. Это патриоты своей стороны, которые хотят вот сильной своей страны, это нормальные, понятные люди. Они хотят и там, чтобы все было нормально и в школе, и чтобы не было этого ЛГБТ и прочего этого безумия. Поэтому с ними будет проще договариваться, может быть это не сразу будет заметно, но в течение первых дней я думаю после прихода к власти республиканцев очень сильно изменится ситуация в мире. Они реалисты, у них объективный, нормальный человеческий взгляд на мир.