«Страна расколота на два лагеря»: американист Можегов предположил, чем закончатся выборы президента США в 2024 году

5 ноября 2024 года в США будут проводиться выборы президента. По счету – это 60-е выборы за всю историю существования страны. Несмотря на то, что до них еще чуть больше года – кандидаты уже активно начали проводить свои предвыборные кампании, а эксперты – прогнозировать их исход.
Согласно действующему законодательству США, кандидатом в президенты может стать не каждый, а лишь тот, кто подходит под критерии: гражданин США по рождению, не моложе 35 лет и проживающий на территории страны не менее 14 лет. Кандидаты выдвигаются от своих политических партий по результатам праймериз. Инаугурация президента запланирована на 20 января 2025 года. Всего в предвыборной гонке официально заявлено 15 кандидатур.
От демократов: действующий лидер страны Джо Байден, племянник экс-президента США Джона Фицджеральда Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и политик Марианна Уильямсон.
От республиканцев и либертарианцев: губернатор Флориды Рон Десантис, предприниматель Вивек Рамасвами, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, бывший президент США Дональд Трамп, Губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, радиоведущий Ларри Элдер, бизнесмен Джейкоб Горнбергер, офицер полиции Майк тер Маат, экс-глава Либертарианской партии Атланты Чейз Оливер и бизнесмен Ларс Мэпстед.
Корреспондент ФАН обратился за комментарием к американисту, политологу-историку Владимиру Можегову, который оценил шансы на победу главных кандидатов: Трампа и Байдена, а также рассказал, чем может обернуться для России и всего мира приход республиканцев к власти.
– Как Вы оцениваете исход выборов США в 2024 году?
– Сейчас никто не рискнет предсказывать, что будет через год-два. Я сомневаюсь, что демократам дадут власть – слишком много было вложено, слишком большие построены планы и слишком напряженная ситуация на Украине. Это война, которую ведут демократы, и отдать победу республиканцам они ни в коем случае не хотят, поэтому обстановка накаляется. Мы понимаем, что там ситуация ментальной, тихой гражданской войны, но она может стать и чем-то гораздо более серьезным. Страна реально расколота, причем расколота четко по лагерям: либералы и консерваторы.
В ноябре прошлого года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании.
– Каковы шансы Трампа одержать победу?
– У Трампа хорошие шансы, но мы видим, что против него тоже идет «грязная война». Демократы будут добивать его всевозможными юридическими исками и так далее. Сейчас против него два федеральных дела. Одно дело – штата Нью-Йорк. И в «загашнике» есть еще одно, не законченное, которое касается штурма Капитолия. Не понятно, чем все это закончится. У демократов есть много чем испортить жизнь Трампу чем испортить его избирательную кампанию. Во всяком случае, помешать проведению его избирательной кампании.
В январе 2021 года толпа протестующих, поддерживавших Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, где он потерпел поражение, совершила захват Капитолия США. Их целью было прервать проходившую совместную сессию Конгресса, собравшуюся для подсчета голосов.
– Кто еще, на Ваш взгляд, мог бы одержать победу от республиканской партии?
– Если не удастся допустить Трампа до выборов, то у республиканцев есть еще Рон Десантис, который идет вслед за Трампом, но серьезно ему уступает. В случае, если Трампу придется сойти с дистанции, то шансы у него также невелики.
– Как насчет партии демократов?
– Надо сказать, что в состоянии демократов видно некоторое замешательство. Вообще тот факт, что выдвигают Байдена – это явно компромисс, и видно, что у группировок, которые стоят за Байденом нет другого выбора, кроме как только поставить его.
– Почему?
– Потому что это лошадка проверена, ее просто приходится заводить каждый день, чтобы она каждый день делала шаги. Понятно, что у демократов дела не очень хороши. Поэтому я лично думаю, что дело закончится серьезной «заварухой». Как обычно Америка входит в мировую войну: просто приходит штаб специальных людей, которые фактически работают в режиме мягкой диктатуры. Сейчас будет, возможно, более жесткая диктатура, но это будет реальная либеральная диктатура. Эти выборы могут оказаться последними в истории Соединенных Штатов.
– Многие, и даже сами граждане США, говорят о последствиях возрастных изменений у Байдена (потеря памяти, дезориентация в пространстве и так далее). Его переизбрание приведет к протестам в обществе?
– Это понятно, все видят, все об этом говорят. Сама эта ситуация, когда демократам приходится опять ставить на Байден, она говорит о том, что дела в штабе демократов не очень хороши. У тех, кто стоят за Байденом нет другого выхода, как снова выдвинуть его. Баланс сил они сохраняют только этим, иначе они сами друг друга начнут рвать.
– Как Вы думаете, кто еще мог бы занять пост президента США?
– Я лично думал, что они могут выдвинуть, например, Мишель Обаму. Это могло бы быть, но сейчас явно не будет. Здесь явно, что будет Байден. А так у них есть, конечно, разные молодые персонажи. Но дело в том, что фигуру Байдена они полностью контролируют. Она удобна тем, что он вообще из себя ничего не представляет, он уже старик, которому давно пора на пенсию, но его не отпускает потому, что он нужен. Такая кукла, набитая соломой.
Собеседник ФАН вспомнил историю Франклина Рузвельта, возглавлявшего США во время Великой депрессии и Второй мировой войны. В 1921 году он переболел полиомиелитом, что спровоцировало паралич обеих ног. Потеряв надежду на полное выздоровление ему следовало бы уйти от государственных дел, однако, он продолжил ими заниматься.
– Это обычное дело при ведении Америкой войны, они такие фигуры ставят. Собственно говоря, кем был Рузвельт – это человек, которого катали на каталке, он бы полностью парализован. Человек, который мог только вести терапевтические беседы с нацией по радио и все. Это была ширма, за ней стояли люди, которые делали политику. Также, собственно говоря, происходит и при Байдене сейчас.
– В США не предусмотрены возрастные ограничения для будущего президента?
– Ограничений в принципе нет. Просто мы видим Трампа, который в том же принципе возрасте примерно, — он бодр и совершенно харизматичен, а Байден – он кажется такой «развалиной». Понятно, что у каждого по-разному, это от человека зависит. Но это такой человек, который каждый день на лекарствах. Конечно, медицина делает большие успехи, но не факт, что он переживет эти выборы. Конечно, ситуация у либералов тоже на грани, там все на грани. Поэтому эти выборы будут для Америки во многом символическими и чреваты многими проблемами.
– В случае прихода представителя той или иной партии к власти в США в отношениях с Россией ничего не изменится?
– Нет, я думаю, что при республиканцах много чего изменится. Прежде всего, сама постановка вопроса. Это люди с совершенно другим менталитетом. Демократы – это ставленники мирового олигархата, люди, обуянные идеей глобальной власти. Америка для них – просто центр силы, не более того. А республиканцы – реально патриоты Америки, для них Америка – превыше всего. Понятно, что они «ястребы» и тоже хотят американского доминирования, но они, прежде всего, хотят силу Америки. Для них не критична ситуация на Украине, им это не принципиально. С ними гораздо проще договориться, потому что у них менталитет похожий на менталитет Владимира Путина. Это патриоты своей стороны, которые хотят вот сильной своей страны, это нормальные, понятные люди. Они хотят и там, чтобы все было нормально и в школе, и чтобы не было этого ЛГБТ и прочего этого безумия. Поэтому с ними будет проще договариваться, может быть это не сразу будет заметно, но в течение первых дней я думаю после прихода к власти республиканцев очень сильно изменится ситуация в мире. Они реалисты, у них объективный, нормальный человеческий взгляд на мир.
Ранее экономист Михаил Хазин поведал о серьезной дилемме, с которой столкнулись США.