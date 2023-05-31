От художников-любителей до профессиональных дизайнеров: новый стикер-конкурс соцсети ЯRUS

Главный призовой фонд — до 10 тысяч монет. Внутреннюю валюту ЯRUS, начиная от 1000 монет, можно будет вывести на банковский счет в рублях по курсу один к одному. Сам конкурс продлится до 20 июня включительно: до этого момента нужно разместить рисунок у себя на странице в ЯRUS под хештегом #ЯRUS_СТИКЕРЫ.