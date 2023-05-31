От художников-любителей до профессиональных дизайнеров: новый стикер-конкурс соцсети ЯRUS

Художники, иллюстраторы дизайнеры и другие креативные пользователи массово участвуют в новом конкурсе социальной сети ЯRUS. Об основных условиях, сроках и призовом фонде рассказала команда платформы.
Нарисовать оригинальный проект и побороться за возможность выиграть денежный приз предлагает стикер-конкурс соцсети ЯRUS. От художника-любителя до профессионального дизайнера: каждый пользователь соцсети получит возможность реализовать свои таланты и продемонстрировать работы на более 11-миллионную аудиторию ЯRUS.
Условия достаточно просты: креатор должен представить свои авторские эскизы, наброски или готовые работы — рисунки стикеров, и не забыть разместить их в личном профиле с тематическим хештегом. Для подтверждения авторства важно иметь исходники, отмечают организаторы конкурса.
«Команда ЯRUS также принимает участие в подготовке собственных стикеров: сейчас мы готовим нечто удивительное и оригинальное. И мы очень рады, что пользователи ЯRUS могут поучаствовать в этом конкурсе талантов вместе с нами: это хорошая возможность проявить себя и показать свои работы на многомиллионную аудиторию», — поделилась Лина Султанова, директор по маркетингу социальной сети ЯRUS.
Главный призовой фонд — до 10 тысяч монет. Внутреннюю валюту ЯRUS, начиная от 1000 монет, можно будет вывести на банковский счет в рублях по курсу один к одному. Сам конкурс продлится до 20 июня включительно: до этого момента нужно разместить рисунок у себя на странице в ЯRUS под хештегом #ЯRUS_СТИКЕРЫ.
Эксперты ЯRUS советуют: стикеры должны соответствовать конкретным характеристикам — размер 512*512 пикселей в формате png на прозрачном фоне. Количество победителей и точный размер приза по итогам конкурса определит команда ЯRUS.
Российская социальная сеть ЯRUS объединяет популярные сервисы: крупнейший агрегатор новостей, события, музыку, мини-приложения, видео и сюжеты. Более 11 миллионов пользователей ЯRUS играют в миниаппы, публикуют контент, читают актуальные новостные повестки и слушают композиции независимых исполнителей. Приложение ЯRUS доступно для скачивания в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.