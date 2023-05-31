Ренат Агзамов назвал певца Филиппа Киркорова отличным организатором и управленцем

Телеведущий Ренат Агзамов рассказал о личностных характеристиках певца Филиппа Киркорова. По его мнению, музыкант является хорошим организатором. Слова звезды экрана цитирует издание «7дней».
Агзамов напомнил, что делал торт для юбилея исполнителя. Работу над лакомством они начали заблаговременно. Во время сотрудничества он приметил черту, о которой знают только близкие к его делам люди – отличные организаторские способности.
«Если бы он был не артистом, а бизнесменом, то, поверьте мне, добился бы огромных высот, ему в этом смысле нет равных. У него все системно, стратегически, все по полочкам», — поделился восхищением Агзамов.
У Киркорова есть множество знакомств, в том числе и среди звезд украинского шоу-бизнеса. Ранее он рассказал о последней встрече с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит РИАМО. Певец отметил, что бывший комик отвел глаза.