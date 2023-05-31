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Госдума приняла закон о возврате средств за путевки военным и членам их семей

Общество
Госдума приняла закон о возврате средств за путевки военным и членам их семей

Российские военнослужащие смогут получить возврат средств за туристические путевки. Соответствующий закон был принят во время пленарного заседания Госдумы РФ.

Согласно принятому документу, право на расторжение или изменение договора с турагентствами имеют мобилизованные граждане, добровольцы, а также служащие по контракту с 24 февраля 2024 года. При этом закон предусматривает возврат средств военнослужащему или его семье в течение 10 дней со дня подачи соответствующего заявления.

Новые нормы будут действовать в отношении путевок, которые были приобретены с 1 сентября 2021 года.

Ранее эксперт Александр Горохов рассказал ФАН о преимуществах Грузии перед Турцией с точки зрения российских туристов.
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