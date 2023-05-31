Госдума приняла закон о возврате средств за путевки военным и членам их семей

Согласно принятому документу, право на расторжение или изменение договора с турагентствами имеют мобилизованные граждане, добровольцы, а также служащие по контракту с 24 февраля 2024 года. При этом закон предусматривает возврат средств военнослужащему или его семье в течение 10 дней со дня подачи соответствующего заявления.