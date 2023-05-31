Жители Мали потребовали выслать сотрудников МИНУСМА из республики

Ранее несколько тысяч малийцев вышли на улицы Бамако, чтобы выступить против продления мандата «голубых касок» и их присутствия в республике. Они напомнили, что именно миротворцы то и дело разжигают конфликты, а также часто устанавливают связи с радикалами.