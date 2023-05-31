Жители Мали потребовали выслать сотрудников МИНУСМА из республики

Бамако, 31 мая. Участники общественного движения Yerewolo потребовали выдворить сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА) из Мали.
Граждане устроили собрание, в рамках которого объяснили, что за десять лет присутствия миротворцам не удалось восстановить безопасность в республике. Деятельность «голубых касок» не дала никаких положительных результатов. Наоборот, они то и дело становились зачинщиками крупных скандалов и нападали на мирное население.
«Силы ООН держат Мали в клещах бесконечной войны на службе у глобализованной мафии», — заявил один из присутствующих на мероприятии.
Участники выразили уверенность, что МИНУСМА должна последовать за контингентом французской военной операции «Бархан», который покинул страну 27 августа 2022 года. Тогда Париж обязался обеспечить безопасность мирных жителей, но на самом деле попытался взять под контроль урановые месторождения, захваченные боевиками.
Ранее несколько тысяч малийцев вышли на улицы Бамако, чтобы выступить против продления мандата «голубых касок» и их присутствия в республике. Они напомнили, что именно миротворцы то и дело разжигают конфликты, а также часто устанавливают связи с радикалами.