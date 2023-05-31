Венгрия призвала Брюссель продлить ограничения на поставки украинского зерна до конца года

Власти Венгрии обратились в ЕС с просьбой продлить ограничения на импорт зерновых и масличных культур с Украины для пяти государств Восточной Европы.
Будапешт предложил сохранить соответствующие меры как минимум до конца 2023 года. Венгерская сторона также попросила Брюссель финансово поддержать своих фермеров.
В Будапеште ожидают, что это позволит облегчить транспортировку зерна, которое застряло на внутренних хранилищах.
Между министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и ее венгерским коллегой Петером Сийярто ранее вспыхнул конфликт из-за военной помощи Украине. Об этом рассказал обозреватель издания Politico Якопо Баригацци.